Президент «Торпедо»: мы не поняли удаления Клотета

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался об удалении главного тренера Пепа Клотета в матче со «Спартаком».

«Как отреагировали на жест Клотета? Мы не поняли, почему произошло удаление. Пеп просто засунул руки в карманы, а его удалили. Мы поговорили с Пепом, он говорит, что точно не имел ничего в виду в сторону арбитра. Что им показалось, непонятно. Будем разбираться. Поднимем все камеры», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

Наставник автозаводцев получил красную карточку в конце первого тайма. 15 апреля столичная команда в дерби потерпела поражение от «Спартака». Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:2. Игроки гостей Руслан Литвинов и Кристоф Мартинс также получили красные карточки.

«Торпедо» расположилось на 16-м месте в таблице чемпионата России (13 очков).

Ранее сообщалось, что назвавший судью клоуном Клотет может быть дисквалифицирован на четыре матча РПЛ.