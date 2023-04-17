Жена Карпина: он так эмоционально ругается во время матчей, что я даже слова некоторые слышу

Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья рассказала, как её муж настраивается на матчи клуба.

«Всегда одинаково настраивается. Уезжает за день игры на базу, но без напряга», — цитирует Карпину «Матч ТВ».

Она также подчеркнула, что внимательно следит за матчами.

«На Валерия Георгиевича не особо хватает времени смотреть. Но он так эмоционально реагирует, ругается, что я даже слова некоторые слышу», — цитирует Карпину «Матч ТВ».

Сине-бело-голубые в матче 23-го тура сыграли на выезде вничью с «Ростовом» (0:0). Команда Валерия Карпина набрала 46 очков и осталась на втором месте в турнирной таблице. «Зенит» (55) продолжает лидировать в чемпионате.

Ранее сообщалось, как нападающий «Ростова» Николай Комличенко отреагировал на заявление главного тренера «Химок» Андрея Талалаева, который упомянул форварда.