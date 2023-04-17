Жена Карпина: он так эмоционально ругается во время матчей, что я даже слова некоторые слышу

Короткая ссылка
Супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья рассказала, как её муж настраивается на матчи клуба.
Жена Карпина: он так эмоционально ругается во время матчей, что я даже слова некоторые слышу
  • РИА Новости

«Всегда одинаково настраивается. Уезжает за день игры на базу, но без напряга», — цитирует Карпину «Матч ТВ».

Она также подчеркнула, что внимательно следит за матчами.

«На Валерия Георгиевича не особо хватает времени смотреть. Но он так эмоционально реагирует, ругается, что я даже слова некоторые слышу», — цитирует Карпину «Матч ТВ».

Сине-бело-голубые в матче 23-го тура сыграли на выезде вничью с «Ростовом» (0:0). Команда Валерия Карпина набрала 46 очков и осталась на втором месте в турнирной таблице. «Зенит» (55) продолжает лидировать в чемпионате.

Ранее сообщалось, как нападающий «Ростова» Николай Комличенко отреагировал на заявление главного тренера «Химок» Андрея Талалаева, который упомянул форварда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить