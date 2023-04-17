Хусаинов раскритиковал тренера «Торпедо» за поведение в матче со «Спартаком»

Бывший футбольный арбитр Сергей Хусаинов подверг критике главного тренера московского «Торпедо» Жозепа Клотета, который был удалён в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

«Считаю, каждый должен заниматься своим делом. Неуважительное отношение к судье — недопустимо, даже если он принял спорное решение. Это можно потом отразить в протоколе, подать жалобу. Но ни в коем случае нельзя позволять себе сиюминутную агрессию, тем более публичную. Не стоит забывать, что рефери призван руководить всеми участники встречи и нацеливать их на спортивный результат. Тренеры могут проявлять эмоции, но в более спокойной манере.

Повторюсь, они не имеют права вмешиваться в ход матча. А потом, эмоции эмоциям рознь. Можно обратиться по-дружески до игры, а по ходу нужно себя сдерживать. Но тренер ни в коем случае не должен пытаться влиять на работу судьи. Что касается Клотета, он вроде специалист из-за рубежа и обязан понимать, что так вести себя нельзя. Ты ещё не разобрался, кто у тебя в команде на что способен, а уже начинаешь спорить», — заявил RT Хусаинов.

Ранее бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк объяснил, почему тренеры в РПЛ срываются на судей.