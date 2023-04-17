Бородюк объяснил, почему тренеры в РПЛ срываются на судей

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Бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк ответил на вопрос, почему тренеры в Российской премьер-лиге (РПЛ) срываются на судей.

«Вопрос очень сложный, поскольку каждый тренер отвечает за результат своей команды. Эмоции на пределе, он нервничает, переживает отдельные эпизоды, связанные с вмешательством арбитра. Поэтому уровень профессиональной подготовки судьи — немаловажный фактор. Если видно, что арбитр не готов к матчу, не обладает должным профессионализмом, разумеется, будут возникать вопросы к его работе.

В РПЛ подобное происходит часто. Один и тот же эпизод трактуется по-разному. Отсюда возникают эмоции и споры: справедливо ли назначен 11-метровый, правильный ли подсказ сделал VAR. Всё это влияет на психологический фон тренера. Поэтому судьям стоит прийти к общей трактовке эпизодов, тогда и эмоциональных всплесков в их адрес будет гораздо меньше. Ведь от этого зависит не только судьба наставников, но и результаты команды», — заявил RT Бородюк.

Ранее сообщалось, что комитет по этике Российского футбольного союза не получал обращений в связи со словами главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в адрес наставника «Химок» Андрея Талалаева.

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