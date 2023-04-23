Хохлов — о матче с «Ахматом»: не могу сказать, что мы заслуживали поражения

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Хохлов назвал тяжёлой игру с «Ахматом» в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Тяжёлая игра, как и ожидалось. Обе команды проявили настрой. Было понятно, что один эпизод может решить исход матча. Я не могу сказать, что мы заслуживали поражения. Но «Ахмат» свой момент поймал, чего не удалось нам», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Грозного.

«Ахмат» с 40 очками занимает пятое место. «Сочи» (31) располагается на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» победил «Крылья Советов» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).