«РБ Спорт»: футболист «Краснодара» Черников из-за травмы выбыл до конца сезона
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По информации «РБ Спорт», в матче Кубка России с «Крыльями Советов» игрок получил травму. По итогам МРТ диагностировано сотрясение мозга средней степени тяжести.
В первой части сезона Черников также получил травму, после чего перенёс две операции.
В нынешнем сезоне игрок провёл за «Краснодар» 17 матчей во всех турнирах и забил один гол.
Ранее сообщалось, что Черников продлил контракт с «Краснодаром» до лета 2026 года.