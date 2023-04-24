«РБ Спорт»: футболист «Краснодара» Черников из-за травмы выбыл до конца сезона

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников не примет участия в оставшихся матчах чемпионата России в сезоне-2022/23.

По информации «РБ Спорт», в матче Кубка России с «Крыльями Советов» игрок получил травму. По итогам МРТ диагностировано сотрясение мозга средней степени тяжести.

В первой части сезона Черников также получил травму, после чего перенёс две операции.

В нынешнем сезоне игрок провёл за «Краснодар» 17 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Черников продлил контракт с «Краснодаром» до лета 2026 года.