Дебютные победы Талалаева и Юрана, рабочий дубль Комличенко и обилие пенальти: чем запомнился 24-й тур РПЛ

«Химки» забили «Торпедо» три мяча за семь минут и добились первой победы под руководством Андрея Талалаева, а «Урал» позволил Николаю Комличенко оформить дубль и потерпел пятое поражение подряд в РПЛ. Удачная рокировка Сергея Юрана помогла «Нижнему Новгороду» одержать первую победу с 11 ноября 2022 года, а гол вышедшего на замену Владимира Ильина позволил «Ахмату» одолеть в концовке «Сочи». «Факел» уступил «Оренбургу» и подал жалобу в ЭСК РФС, а судьи назначили десять пенальти за тур и установили новый рекорд премьер-лиги. Чем запомнился 24-й тур РПЛ — в материале RT.

Заявка «Химок» на спасение

Помимо игр грандов интерес болельщиков в 24-м туре вызвало противостояние аутсайдеров — «Химок» и «Торпедо». Замыкающие турнирную таблицу команды разделяло лишь одно очко, и победа над прямым конкурентом была крайне важна. Дополнительной интриги придавала фигура наставника подмосковного коллектива Андрея Талалаева. Вплоть до конца марта он возглавлял чёрно-белых и, не добившись особых успехов, расторг контракт с клубом, а спустя всего несколько недель заключил соглашение с «Химками».

В результате, ожидания любителей футбола полностью оправдались. Они стали свидетелями шести голов, трёх пенальти и невероятного спасения. В первом тайме соперники обменялись забитыми мячами, а в ворота москвичей назначили четвёртый за последние две встречи одиннадцатиметровый. Егор Бабурин парировал половину из них, в том числе и в отчётной встрече, однако Бутта Магомедов первым успел на добивание. Незадолго до перерыва гости восстановили равновесие также ударом с точки. А сразу после перерыва Илья Стефанович и вовсе вывел их вперёд.

Красно-чёрные, оказавшись в непростой ситуации, проявили характер, который при Спартаке Гогниеве они показали фактически только в матче против «Зенита». А Талалаев грамотными заменами сумел внести перелом в игру. Именно свежие футболисты соорудили три гола за семь минут и помогли команде склонить чашу весов в свою сторону. Резиуан Мирзов реализовал пенальти и отдал результативную передачу на Владимира Хубулова. А Неманья Главчич поставил точку в матче потрясающим выстрелом со штрафного.

Таким образом «Химки» одержали первую победу почти за полгода — с 4 ноября, когда они оказались сильнее «Оренбурга». Три мяча по иронии судьбы они в последний раз забивали в РПЛ также в ворота «Торпедо» — ещё под руководством Сергея Юрана. А главное, им удалось до минимума сократить отставание от располагающегося на 14-м месте «Факела».

Отменённый гол «Факела»

В свою очередь, воронежцы потерпели дома поражение от «Оренбурга» со счётом 1:3. Ещё недавно они почти не проигрывали на «Центральном стадионе профсоюзов», но в апреле набрали здесь всего одно очко из девяти возможных. Удивительно, но в этом матче также было назначено три одиннадцатиметровых — это восьмой подобный случай в нынешнем розыгрыше национального первенства.

Причём, как и в Химках, один оказался не реализован, но Александр Эктов добил мяч в сетку и открыл счёт. Затем Георгий Гонгадзе с пенальти восстановил статус-кво, но в добавленное к первому тайму время Брайан Мансилья также с точки вновь вывел гостей вперёд.

Решающий эпизод произошёл в начале второй половины, когда Хызыр Аппаев после подачи Мохамеда Браими головой в падении красиво отправил мяч в ближнюю девятку. Однако судьи, посовещавшись, решили, что автор голевой передачи перед тем, как сместиться на фланг, сфолил на сопернике. Зато по истечении часа встречи Кирилл Капленко после розыгрыша углового забил по всем правилам и увеличил разрыв.

Любопытно, что в воронежском клубе отменённый гол Аппаева вызвал диаметрально противоположную реакцию. Так, спортивный директор Кирилл Котов выразил надежду, что судья Рафаэль Шафеев больше не будет работать в РПЛ. А главный тренер Дмитрий Пятибратов посетовал, что его подопечные слишком эмоционально отреагировали на произошедшее, и признал: гости играли лучше.

Недовольство «Урала» судейством

Не слишком удачно в последнее время складываются и дела «Урала» в чемпионате. Поражение от «Ростова» стало для него пятым подряд. Неудачная серия резко контрастирует с отличным выступлением в Кубке страны, где команда на неделе разошлась миром с ЦСКА. Виктор Гончаренко признался, что его подопечные просто не успевают восстанавливаться (в первую очередь эмоционально) в таком напряжённом графике.

Между тем, южане не только набрали три важнейших очка в борьбе за медали, но и взяли реванш у соперника за вылет из Кубка России в феврале. Главным героем противостояния стал Николай Комличенко, не забивавший с начала марта. В Екатеринбурге форвард оформил дубль.

К сожалению, и данный матч не обошёлся без неоднозначных судейских решений. Например, вопросы вызвал второй гол Комличенко. После сейва Ильи Помазуна форвард первым успел на добивание, но Мингиян Бевеев преградил мячу путь в сетку. Изучив повтор, арбитры посчитали, что снаряд всё-таки пересёк линию. При этом в первом тайме они отменили гол Эрика Бикфалви, поскольку ассистировавший ему Рай Влут подыграл себе рукой. В руководстве хозяев работой рефери остались недовольны и подали протест в ЭСК РФС.

Не обошлось и без очередного, 15-го в нынешнем розыгрыше РПЛ, пенальти для жёлто-синих. В концовке в штрафной «Урала» сбили Алексея Миронова, и Павел Кукуян указал на точку. Четвёртый одиннадцатиметровый в сезоне реализовал защитник Максим Осипенко. Он расположился на третьей строчке в командной гонке бомбардиров с шестью мячами.

В общей же сложности футболисты в этом туре десять раз исполняли одиннадцатиметровые, тем самым установив новый рекорд турнира. Предыдущее достижение (девять пенальти) было установлено в 21-м туре РПЛ в 2005-м.

Окончание серии неудач «Нижнего»

После очередного поражения «Урал» отделяют от зоны стыков всего три очка, поскольку «Нижний Новгород» в противостоянии с прямым конкурентом — «Крыльями Советов» — одержал первую победу в РПЛ с 11 ноября. Приход Сергея Юрана принёс плоды в третьем матче. При этом его исход получился нелогичным. Самарцы владели мячом 68% времени и по истечении получаса встречи заслуженно открыли счёт. Фернандо Костанца отличился после подачи углового.

Однако Тимур Сулейманов достаточно быстро восстановил равновесие с пенальти, назначенного за игру рукой Николаем Рассказовым. Для нападающего этот гол оказался юбилейным, десятым в нынешнем сезоне чемпионата. Вклад воспитанника «Локомотива» в командную копилку огромен, поскольку он забил более трети всех мячей (десять из 27).

Решила же судьбу трёх очков своевременная рокировка Юрана. В середине второго тайма он бросил в бой вместо Сулейманова арендованного у ЦСКА Владислава Яковлева. И спустя минуту после выхода на поле юный футболист отметился вторым голом в РПЛ в карьере. После неудачного выноса Романа Евгеньева он красиво перебросил неосмотрительно выдвинувшегося вперёд Ивана Ломаева. Удивительно, что нижегородцы отличились дважды при всего двух ударах в створ. В активе одного только Владимира Писарского значится больше — три.

Впрочем, самарцы главной причиной поражения назвали ошибки судьи Романа Галимова. Они, как и «Урал», подали жалобу в ЭСК РФС. А на следующий день гендиректор клуба Вадим Андреев объявил об отставке в знак протеста против слабой работы арбитров в матчах РПЛ и регулярных ошибках в пользу соперников «Крыльев».

Удачная замена «Ахмата»

«Ахмату» одержать первую в истории победу над «Сочи» тоже помогла результативная замена. На 73-й минуте Сергей Ташуев выпустил на поле Владимира Ильина, а на 86-й тот нанёс мощный выстрел из полукружия штрафной в дальний угол после скидки Артёма Тимофеева. Форварда вполне можно назвать джокером грозненцев, ведь два мяча из своих трёх в РПЛ он забил после выхода на замену.

В любом случае, результат встречи — вполне справедливый, поскольку хозяева владели преимуществом и создали больше моментов. При этом счёт мог быть открыт намного раньше, если бы не бригада Артура Фёдорова, отменившая два гола. В дебюте Лука Джорджевич красиво перебросил вратаря, но рефери, посмотрев повтор, зафиксировали у него небольшой офсайд. Чуть позже отличился Антон Швец, однако судьи решили, что Зоран Нижич блокировал Дениса Адамова.

За «Ахмат» остаётся только порадоваться, так как он превратился в главного возмутителя спокойствия РПЛ. В последних пяти турах подопечные Ташуева одержали три победы при двух ничьих и держатся в топ-5. А главный секрет их успеха — надёжная оборона: на данном отрезке они пропустили всего один мяч. Георги Шелия по количеству «сухих» матчей уступает только Матвею Сафонову, Игорю Акинфееву и Михаилу Кержакову. Южанам же уход Курбана Бердыева пользы пока не принёс. Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Хохлова они потерпели второе поражение подряд.