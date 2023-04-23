Бородюк: в «Торпедо» пришли околофутбольные люди и всё разломали

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Бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк высказался о положении столичного клуба.
Бородюк: в «Торпедо» пришли околофутбольные люди и всё разломали
  • РИА Новости

«В начале сезона пришли околофутбольные люди и всё разломали в «Торпедо». Один историю футбола не знает, о 90-х рассказывает. Постоянная чехарда тренеров, в руководстве. Это, на мой взгляд, никогда не приводило к положительному результату ни в одном клубе. Остались ещё какие-то матчи, но турнирная ситуация гораздо осложнилась», — цитирует Бородюка «РБ Спорт»

22 апреля «Торпедо» потерпело поражение от подмосковных «Химок» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 4:2. В составе «Химок» мячи забили Бутта Магомедов, Резиуан Мирзов, Владимир Хубулов и Неманья Главчич. У «Торпедо» отличились Андре Фелипе и Илья Стефанович.

Таким образом, «Химки» набрали 17 очков и остались на 15-м месте в турнирной таблице. «Торпедо» с 13 очками осталось на 16-й строчке.

Ранее президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что команда будет биться за возможность остаться в РПЛ.

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