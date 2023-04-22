Президент «Торпедо»: пока есть шанс остаться в РПЛ, мы будем биться

Президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что команда будет биться за возможность остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Пока есть шанс, мы будем биться. Будем смотреть после последнего тура.

Сегодня, если смотреть на статистику, мяч был у нас, всё было у нас. Техническая ошибка, которая перевернула всю игру», — приводит слова Савина «Матч ТВ».

22 апреля «Торпедо» проиграло «Химкам» в матче 24-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 2:4.

«Торпедо» с 13 очками остались на последней, 16-й строчке.

Ранее главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о победе над «Торпедо».