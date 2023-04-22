Талалаев — о победе над «Торпедо»: выиграли одно конкретное сражение, вся война ещё впереди

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о победе своей команды над «Торпедо» в матче 24-го тура чемпионата России.

«Выиграли одно конкретное сражение, вся война ещё впереди. Понравился футбол, потеряли не только вес, но и голос. Понравилось, как «Торпедо» играет без давления. Но мои футболисты под тренерским давлением показали, что тоже умеют играть в футбол», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Встреча прошла в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 4:2.

В составе «Химок» мячи забили Бутта Магомедов, Резиуан Мирзов, Владимир Хубулов и Неманья Главчич.

У «Торпедо» отличились Андре Фелипе и Илья Стефанович.

Таким образом, «Химки» набрали 17 очков и остались на 15-м месте в турнирной таблице. «Торпедо» с 13 очками остались на 16-й строчке.

Ранее тренер «Торпедо» Николай Савичев высказался о поражении столичного клуба от «Химок» в матче 24-го тура чемпионата России.