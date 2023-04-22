Тренер «Торпедо» — о поражении от «Химок»: подарили сопернику психологическое преимущество

Тренер «Торпедо» Николай Савичев высказался о поражении столичного клуба от «Химок» в матче 24-го тура чемпионата России.

«Почему не удалось додавить? Переломный момент был во втором тайме — пенальти. Он нас немного сломил, мы подарили сопернику психологическое преимущество, которым они воспользовались. К сожалению, уступили. Катастрофы нет, был шанс, которым можно было воспользоваться», — цитирует Савичева «Матч ТВ».

Встреча прошла в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 4:2.

В составе «Химок» мячи забили Бутта Магомедов, Резиуан Мирзов, Владимир Хубулов и Неманья Главчич.

У «Торпедо» отличились Андре Фелипе и Илья Стефанович.

Таким образом, «Химки» набрали 17 очков и остались на 15-м месте в турнирной таблице. «Торпедо» с 13 очками осталось на 16-й строчке.

Ранее нападающий «Химок» Илья Садыгов заявил, что не раздражается из-за слухов о влиянии его отца Туфана Садыгова на карьеру.