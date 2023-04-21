Илья Садыгов заявил, что его не раздражают слухи о влиянии отца на карьеру

Нападающий «Химок» Илья Садыгов заявил, что не раздражается из-за слухов о влиянии его отца Туфана Садыгова на карьеру.

«Меня такие слухи вообще не раздражают, даже если натыкаюсь на какие-то новости, они никак не задевают. Болтовни было столько, что, может, и хорошо, что я через это прошёл, набрался опыта.

Если кто-то что-то говорит — пожалуйста, я не могу осуждать или обижаться, это их право, я что, буду подходить к каждому и что-то доказывать?» — приводит слова Садыгова «Спорт-Экспресс».

Туфан Садыгов является инвестором клуба из Подмосковья.

В текущем сезоне 22-летний Илья сыграл за команду 21 матч и забил один гол.

Ранее Илья Садыгов высказался о словах главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана в свой адрес.