Илья Садыгов заявил, что его не раздражают слухи о влиянии отца на карьеру

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Нападающий «Химок» Илья Садыгов заявил, что не раздражается из-за слухов о влиянии его отца Туфана Садыгова на карьеру.
Илья Садыгов заявил, что его не раздражают слухи о влиянии отца на карьеру
  • РИА Новости

«Меня такие слухи вообще не раздражают, даже если натыкаюсь на какие-то новости, они никак не задевают. Болтовни было столько, что, может, и хорошо, что я через это прошёл, набрался опыта.

Если кто-то что-то говорит — пожалуйста, я не могу осуждать или обижаться, это их право, я что, буду подходить к каждому и что-то доказывать?» — приводит слова Садыгова «Спорт-Экспресс».

Туфан Садыгов является инвестором клуба из Подмосковья.

В текущем сезоне 22-летний Илья сыграл за команду 21 матч и забил один гол.

Ранее Илья Садыгов высказался о словах главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана в свой адрес.

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