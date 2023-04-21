Форвард «Химок» Садыгов: если Юран хочет намекнуть на меня, то пусть мне это в лицо скажет

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Нападающий «Химок» Илья Садыгов высказался о словах главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана в свой адрес.
Форвард «Химок» Садыгов: если Юран хочет намекнуть на меня, то пусть мне это в лицо скажет
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«Если он хочет намекнуть на меня, то пусть мне это в лицо скажет. У меня по отношению к Юрану нет никаких проблем, только уважение. Он старше меня, во-первых. Сложилось у него такое мнение — пожалуйста, вопросов нет. Будет игра с «Пари НН» — если пересечёмся, я руку убирать не стану. Пожму», — приводит слова Садыгова «Спорт-Экспресс».

Юран покинул пост главного тренера «Химок» 10 августа. До этого он дважды возглавлял клуб. В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

4 апреля «Пари НН» официально объявил об увольнении Артёма Горлова с поста главного тренера команды и назначении Юрана.

Ранее Юран рассказал о работе с полузащитником Денисом Глушаковым.

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