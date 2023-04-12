Юран: мне комфортно работать с Глушаковым, он — проводник моих идей
- РИА Новости
«Мне комфортно работать с ним, он является проводником моих идей в команде. Он хорошо знает все мои требования, я рад, что мы снова можем поработать с ним вместе. Денис — топовый футболист», — цитирует Юрана «РБ Спорт».
Напомним, что наставник и футболист вместе работали в «Химках».
4 апреля «Пари НН» официально объявил об увольнении Артёма Горлова с поста главного тренера команды и назначении Юрана.
Ранее Юран сообщил, что у него нет цели отомстить «Химкам» за увольнение.