Юран: мне комфортно работать с Глушаковым, он — проводник моих идей

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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал о работе с полузащитником Денисом Глушаковым.
Юран: мне комфортно работать с Глушаковым, он — проводник моих идей
  • РИА Новости

«Мне комфортно работать с ним, он является проводником моих идей в команде. Он хорошо знает все мои требования, я рад, что мы снова можем поработать с ним вместе. Денис — топовый футболист», — цитирует Юрана «РБ Спорт».

Напомним, что наставник и футболист вместе работали в «Химках».

4 апреля «Пари НН» официально объявил об увольнении Артёма Горлова с поста главного тренера команды и назначении Юрана.

Ранее Юран сообщил, что у него нет цели отомстить «Химкам» за увольнение.

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