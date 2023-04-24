Президент РПЛ назвал эмоциональным решение об отставке гендиректора «Крыльев»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о решении генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева покинуть свой пост.

«Решение генерального директора «Крыльев Советов» эмоциональное. Но его точно можно понять. У руководителей клубов накопились вопросы, и не только у Вадима Андреева», — цитирует Алаева Sport24.

Он также подчеркнул, что судейство в текущем сезоне вызывает много вопросов.

«Последний тур не стал исключением, когда пришлось обсуждать судейство с руководителями клубов по итогам матчей, а иногда и по ходу», — заключил Алаев.

Андреев занимал свой пост в самарском клубе с мая 2021 года.

«Пари НН» одержал верх над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В составе победителей отличились Владислав Яковлев и Тимур Сулейманов. У «Крыльев» единственный гол забил Фернандо Костанца.

Нападающий Владимир Писарский после матча с «Пари НН» предложил отправить арбитров к окулистам.

«Пари НН» набрал 22 очка и располагается на 13-й позиции в турнирной таблице. У «Крыльев» 25 очков и 12-я строчка.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» обратятся в ЭСК РФС по итогам матча с «Пари НН».