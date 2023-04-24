Алаев заявил, что формат РПЛ не будет изменён в следующем сезоне

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил, что формат лиги не будет изменён в следующем сезоне.

«Вопроса смены формата РПЛ в повестке дня общего собрания лиги нет. В частных разговорах ряд клубов поднимает вопросы форматов кубка и чемпионата, но нет единодушия. Я говорю о том, что необходимо этот диалог вести. Учитывая, что следующий сезон стартует довольно скоро, вряд ли стоит ожидать смены формата, но такая работа должна идти», — цитирует Алаева Sport24.

Он также подчеркнул, что ключевая позиция по формату лиги, по его словам, остаётся за клубами.

По информации «РБ Спорт», РПЛ представила клубам два проекта структуры календаря следующего сезона. Основной проект календаря предполагает старт сезона матчем за Суперкубок 16 июля. Первый тур РПЛ начнётся 23 июля, а зимний перерыв — 10 декабря. Во втором варианте все эти события запланированы неделей ранее.

Ранее Алаев подтвердил, что на общем собрании клубов будет присутствовать руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.