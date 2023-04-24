Алаев: очень бы хотелось, чтобы мы по итогам тура говорили о футболе, а не о судейских ошибках
- РИА Новости
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«В повестке общего собрания есть тема судейства, в том числе и повышение оплаты труда резервных судей. РПЛ, РФС, клубы делают многое для комфортной работы судейского корпуса, клубы тратят свои средства на оплату труда», — цитирует главу РПЛ Sport24.
Он добавил, что впереди решающие туры, где будет распределение мест в турнирной таблице РПЛ.
Напомним, что собрание пройдёт 26 апреля.
Ранее сообщалось, что «Факел» пригласил на общее собрание РПЛ главу департамента судейства РФС Каманцева.