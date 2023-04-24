Алаев: очень бы хотелось, чтобы мы по итогам тура говорили о футболе, а не о судейских ошибках

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев подтвердил, что на общем собрании клубов будет присутствовать руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

«В повестке общего собрания есть тема судейства, в том числе и повышение оплаты труда резервных судей. РПЛ, РФС, клубы делают многое для комфортной работы судейского корпуса, клубы тратят свои средства на оплату труда», — цитирует главу РПЛ Sport24.

Он добавил, что впереди решающие туры, где будет распределение мест в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, что собрание пройдёт 26 апреля.

Ранее сообщалось, что «Факел» пригласил на общее собрание РПЛ главу департамента судейства РФС Каманцева.