«Факел» пригласил на общее собрание РПЛ главу департамента судейства РФС Каманцева

Воронежский «Факел» пригласил на общее собрание клубов чемпионата России главу департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павла Каманцева.

«Мы хотим пригласить на общее собрание главу департамента судейства Павла Каманцева. Соответствующее письмо уже отправлено в РПЛ. Зная об открытости к диалогу Павла Юрьевича, мы надеемся, что он найдёт время пообщаться», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Каманцев провёл закрытую встречу с представителями «Спартака». Там вместе с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем обсуждались вопросы, связанные с работой арбитров.

Ранее сообщалось, что глава департамента судейства РФС ответил на критику после встречи со «Спартаком».