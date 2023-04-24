«Факел» пригласил на общее собрание РПЛ главу департамента судейства РФС Каманцева

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Воронежский «Факел» пригласил на общее собрание клубов чемпионата России главу департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павла Каманцева.
«Факел» пригласил на общее собрание РПЛ главу департамента судейства РФС Каманцева
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas / EyeEm

«Мы хотим пригласить на общее собрание главу департамента судейства Павла Каманцева. Соответствующее письмо уже отправлено в РПЛ. Зная об открытости к диалогу Павла Юрьевича, мы надеемся, что он найдёт время пообщаться», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Каманцев провёл закрытую встречу с представителями «Спартака». Там вместе с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем обсуждались вопросы, связанные с работой арбитров.

Ранее сообщалось, что глава департамента судейства РФС ответил на критику после встречи со «Спартаком».

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