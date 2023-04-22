Глава департамента судейства РФС ответил на критику после встречи со «Спартаком»

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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал о встрече с представителями «Спартака».
Глава департамента судейства РФС ответил на критику после встречи со «Спартаком»
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«Что касается критики, это не работает в формате «мы пришли, извинились и о чём-то договорились». Мы пришли, объяснили нашу позицию, где были ошибки в пользу команды, а где — против. Если у команд есть вопросы, то давайте обсуждать. Мы ни от кого не скрываемся», — цитирует Каманцева «Чемпионат».

Красно-белые в меньшинстве одержали победу над «Торпедо» в матче 23-го тура. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1. Игроки гостей Руслан Литвинов (68-я минута) и Кристоф Мартинс (89-я) получили красные карточки.

«Спартак» вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Торпедо» — на 16-м (13 очков).

Ранее Сергей Хусаинов обвинил судей в предоставлении «Спартаку» неспортивного преимущества.

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