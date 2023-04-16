Хусаинов обвинил судей в предоставлении «Спартаку» неспортивного преимущества

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Бывший арбитр Сергей Хусаинов обвинил судейство Российской премьер-лиги (РПЛ) в предоставлении столичному «Спартаку» неспортивного преимущества.
Хусаинов обвинил судей в предоставлении «Спартаку» неспортивного преимущества
  • Gettyimages.ru
  • © Reinhard Krull / EyeEm

«Как вы знаете, недавно была встреча «Спартака» с судейским комитетом. Приезжали Каманцев, Мешков, они встречались с Абаскалем. Но была встреча лишь с одной командой. Теперь и игроки, и тренеры красно-белых лучше понимают правила и принятые трактовки этих правил самими судьями. А как быть с остальными командами? Сейчас середина апреля, до конца турнира полтора месяца», — приводит слова бывшего арбитра Rusfootball.

Красно-белые в меньшинстве одержали победу над «Торпедо» в матче 23-го тура. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1. Игроки гостей Руслан Литвинов (68-я минута) и Кристоф Мартинс (89-я) получили красные карточки.

«Спартак» вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Торпедо» — на 16-м (13 очков).

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин усомнился в правильности назначения первого пенальти в матче «Торпедо» — «Спартак».

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