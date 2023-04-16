Аршавин усомнился в правильности назначения первого пенальти в матче «Торпедо» — «Спартак»

Бывший нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин высказался о судействе в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо» — «Спартак».

«Мы с (экс‑арбитром ФИФА) Алексеем Николаевым этот эпизод разбирали. Моё мнение, что пенальти такие ставить нельзя. Судья в поле не назначил пенальти. Тот, кто сидит на VAR, — не надо об этом говорить, никто этот момент никогда бы не осудил», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Он также отметил, что мяч летел от ворот и игры рукой не было. По его словам, когда человека толкают, у него будут руки подниматься, чтобы удержать баланс, поэтому данное касание никак не должно было влиять.

Красно-белые в меньшинстве одержали победу над «Торпедо». Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1. Игроки гостей Руслан Литвинов (68-я минута) и Кристоф Мартинс (89-я) получили красные карточки.

«Спартак» вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Торпедо» — на 16-м (13 очков).

Ранее бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов поделился впечатлениями от матча с «Торпедо».