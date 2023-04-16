Гаврилов: «Спартаку» надо стремиться побеждать в каждом матче

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Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов поделился впечатлениями от матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Торпедо» (2:1).

«Сюжет приличный выдали команды, два удаления, три пенальти. Спартаковцы молодцы, что выиграли и взяли три очка. Они сегодня сделали всё, чтобы вернуться. Надо стремиться побеждать в каждом матче», — цитирует Гаврилова «Газета.Ru».

Красно-белые в меньшинстве одержали победу над «Торпедо». Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1. Игроки гостей Руслан Литвинов (68-я минута) и Кристоф Мартинс (89-я) получили красные карточки.

«Спартак» вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Столичный клуб уступает «Ростову» (45 очков) по дополнительным показателям. «Торпедо» — на 16-м (13 очков).

Ранее главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет после матча со «Спартаком» отметил командную игру своих футболистов.

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