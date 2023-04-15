Клотет: я не променял бы «Торпедо» на «Спартак»

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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» отметил командную игру своих футболистов.

«У «Спартака» состав дороже, больше денег, которые они могут тратить, у них выше класс. Но у нас было что им противопоставить: играть командно, с душой, выкладываться. И несмотря на то, что в «Спартаке» много сильных индивидуальностей, наша сила — в командной игре. Я не променял бы свою команду на «Спартак», — цитирует Клотета «Спорт-Экспресс».

По его словам, он, как тренер, восхищён своими футболистами. Он также отметил, что команде и тренерскому штабу нужно время, чтобы выстроить игру. 

Красно-белые в меньшинстве одержали победу над «Торпедо». Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1. Игроки гостей Руслан Литвинов (68-я минута) и Кристоф Мартинс (89-я) получили красные карточки.

«Спартак» вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Торпедо» — на 16-м (13 очков).

Ранее полузащитник «Спартака» Роман Зобнин пожелал «Торпедо» сохранить прописку в РПЛ.

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