Зобнин: дай бог, чтобы «Торпедо» осталось в РПЛ

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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин пожелал «Торпедо» сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Зобнин: дай бог, чтобы «Торпедо» осталось в РПЛ
  • РИА Новости

«В конце было тяжело. Они начали создавать моменты. Дай бог, чтобы они вышли из зоны вылета и сохранили прописку в РПЛ. Они в Москве — никуда ездить не надо, поэтому лучше сыграть здесь, в «Лужниках», — цитирует Зобнина «Чемпионат».

«Спартак» в меньшинстве одержал победу над «Торпедо». Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 2:1. Игроки гостей Руслан Литвинов (68-я минута) и Кристоф Мартинс (89-я) получили красные карточки.

Красно-белые вернулись на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. «Торпедо» — на 16-м (13 баллов).

Ранее форвард «Спартака» Кейта Бальде заявил, что своей игрой старается максимально компенсировать время, которое он пропустил в связи с дисквалификацией.

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