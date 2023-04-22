«Химки» обыграли «Торпедо» со счётом 4:2 в матче РПЛ

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«Химки» нанесли поражение «Торпедо» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Химки» обыграли «Торпедо» со счётом 4:2 в матче РПЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Встреча прошла в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 4:2.

В составе «Химок» мячи забили Бутта Магомедов, Резиуан Мирзов, Владимир Хубулов и Неманья Главчич.

У «Торпедо» отличились Андре Фелипе и Илья Стефанович.

Таким образом, «Химки» набрали 17 очков и остались на 15-м месте в турнирной таблице. «Торпедо» с 13 очками остались на 16-й строчке.

Ранее нападающий «Химок» Илья Садыгов заявил, что не раздражается из-за слухов о влиянии его отца Туфана Садыгова на карьеру.

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