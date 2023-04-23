Гончаренко — о поражении от «Ростова»: не можем найти внутренние резервы
- РИА Новости
«Мне нравится, что независимо от того, как развивается игра, команда с характером идёт вперёд. Все играют на максимуме.
Но мы пока не можем найти внутренние резервы, чтобы справиться с третьей игрой за шесть-восемь дней. Эмоционально немного съезжаем, не можем втянуться с первых минут», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».
«Урал» находится на 11-й строчке турнирной таблицы РПЛ с 25 очками.
Ранее сообщалось, что «Урал» потерпел пять поражений подряд в РПЛ.