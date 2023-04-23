Гончаренко — о поражении от «Ростова»: не можем найти внутренние резервы

Короткая ссылка
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко назвал причины поражения от «Ростова» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гончаренко — о поражении от «Ростова»: не можем найти внутренние резервы
  • РИА Новости

«Мне нравится, что независимо от того, как развивается игра, команда с характером идёт вперёд. Все играют на максимуме.

Но мы пока не можем найти внутренние резервы, чтобы справиться с третьей игрой за шесть-восемь дней. Эмоционально немного съезжаем, не можем втянуться с первых минут», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

«Урал» находится на 11-й строчке турнирной таблицы РПЛ с 25 очками.

Ранее сообщалось, что «Урал» потерпел пять поражений подряд в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить