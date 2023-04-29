Вратарь «Факела» Свинов сообщил о возвращении в «Спартак» из аренды

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Голкипер воронежского «Факела» Илья Свинов рассказал, что после окончания аренды вернётся в московский «Спартак».

«У меня заканчивается аренда, летом я вернусь, а дальше будет видно. Сейчас никаких мыслей, думаю только о «Факеле», чтобы команда осталась в премьер-лиге, а дальше надо будет вернуться в «Спартак» и решить свою судьбу», — цитирует Свинова РИА Новости

Футболист также отметил, что у него есть мотивация стать лучшим голкипером в России.

Голкипер Свинов выступает в воронежской команде на правах аренды до 30 июня 2023 года. В сезоне-2022/23 за «Факел» футболист провёл 19 матчей, из которых пять сухих. Портал Transfermarkt оценивает вратаря в €600 тыс.

Ранее Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о поражении «Динамо» в матче с «Факелом».

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