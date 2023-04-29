Пименов назвал заслуженной победу «Факела» над «Динамо» в матче РПЛ
«Заслуженная победа «Факела». «Динамо»? Увы, тут сказать нечего. У команды проблемы во всех компонентах игры. К сожалению, с горчинкой праздник», — цитирует Пименова «Матч ТВ».
Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 0:2. В составе «Факела» дубль оформил Георгий Гонгадзе (49-я, 61-я минуты). Бело-голубые с 39 очками остались на шестой строчке таблицы чемпионата России. У «Факела» — 21 очко и 14-е место.
Ранее голкипер воронежского «Факела» Илья Свинов рассказал, что после окончания аренды вернётся в московский «Спартак».