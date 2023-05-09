Подножка Карпину от Евсеева, «хет-трик» Волкова, победы ЦСКА и «Локомотива»: чем запомнился 26-й тур РПЛ

«Факел» в дебютном матче под руководством Вадима Евсеева на выезде сенсационно обыграл «Ростов», а ЦСКА воспользовался осечками конкурентов и вышел на второе место в РПЛ, взяв верх над «Оренбургом». «Ахмат» в третий раз в истории забил пять мячей в чемпионате страны и почти лишил «Торпедо» шансов на спасение от вылета, а «Локомотив» оформил очередной разгром, трижды поразив ворота «Сочи». В свою очередь, «Краснодар» на 89-й минуте вырвал победу у «Крыльев Советов», которые доигрывали матч вдесятером после удаления Владимира Писарского. Чем запомнился 26-й тур РПЛ — в материале RT.

Удачный дебют Евсеева

В первый день 26-го тура РПЛ произошла настоящая сенсация. Да, в этом сезоне «Факел» неоднократно удивлял и отбирал очки у грандов (чего стоит испорченный юбилей «Динамо» неделей ранее), но ожидать победы над «Ростовом», который ведёт борьбу за серебряные медали чемпионата России, было сложно при всём желании. Единственное, что могло придать команде из Воронежа дополнительной мотивации, — замена на тренерском мостике Дмитрия Пятибратова на Вадима Евсеева.

Но принципиально эта рокировка ничего не изменила. Гости в Ростове-на-Дону на протяжении всей встречи действовали вторым номером и владели мячом всего 30% времени. Однако южане с огромным трудом преодолевали чужую оборонительную линию и проникали в штрафную. В результате они нанесли всего два удара в створ ворот Ильи Свинова.

Контратаки гостей смотрелись куда интереснее. А сразу после перерыва им удалось выйти вперёд. Уже на 11-й секунде второго тайма счёт отличным ударом издали открыл Роман Акбашев. Чуть позже все вопросы об исходе противостояния снял Хызыр Аппаев.

После такого удачного дебюта Евсеев не упустил возможности поддеть Валерия Карпина, который не мог присутствовать на скамейке из-за удаления в матче со «Спартаком». Специалист подчеркнул, что вторая команда чемпионата ничего не сумела создать у ворот его подопечных. При этом он отказался утверждать, что как тренер сильнее коллеги. Хотя статистически Евсеев — крайне неудобный оппонент для Карпина: за всю карьеру наставник сборной России одолел его лишь раз при четырёх поражениях.

Унизительное поражение «Торпедо»

У другого аутсайдера РПЛ, сменившего тренера весной, дела идут не столь хорошо. Пока Пеп Клотет в «Торпедо» запомнился только жёсткими дисциплинарными мерами. Вслед за выводом из основы трёх опытных исполнителей, в том числе капитана Равиля Нетфуллина, он, по информации СМИ, решил закрывать подопечных на базе за несколько дней до каждой игры. Но на результате матча с «Ахматом» это никак не сказалось: москвичи дома потерпели очередное крупное поражение — 1:5.

В составе хозяев можно выделить только Илью Стефановича. Ранее не выступавший в РПЛ нападающий перешёл в команду зимой из «Волгаря» и забил уже четыре мяча. В частности, он поразил ворота Гиорги Шелии красивым ударом головой.

Грозненцы же в третий раз в истории клуба отметились пятью голами в чемпионате. Мохамед Конате оформил дубль и добрался до отметки в десять голов в текущем розыгрыше национального первенства. А открыл счёт на 12-й минуте красивым обводящим ударом Дарко Тодорович. В концовке отличиться удалось даже провалившему нынешний сезон Гамиду Агаларову. Форвард прервал сухую серию, длившуюся с июля прошлого года.

Уже в следующем туре подопечных Сергея Ташуева ждёт одно из ключевых противостояний на финише турнира — матч с «Динамо». Если южане смогут добыть в нём три очка, то получат хорошие шансы во второй раз в истории закончить сезон в пятёрке.

Юбилейный гол Чалова

Но лучше всех в весенней стадии турнира смотрится ЦСКА. После поражения от «Сочи» он одержал семь побед при одной ничьей и благодаря осечкам «Ростова» и «Спартака» поднялся на второе место. Не сумел остановить набравших потрясающий ход армейцев даже крепкий «Оренбург».

Судьба противостояния во многом была решена уже на восьмой минуте, когда Игорь Дивеев открыл счёт после подачи углового. Затем коллектив Владимира Федотова спокойно владел инициативой и неоднократно мог отличиться ещё, а в концовке все вопросы снял Фёдор Чалов. Нападающий забил 15-й мяч в этом сезоне РПЛ, поднялся на третью позицию в гонке бомбардиров и повторил личный рекорд результативности.

Нельзя не отметить и отличную игру Хесуса Медины, который преобразился с переводом на позицию левого латераля. Парагваец стал одним из лучших в дерби с «Локомотивом», а потом поразил ворота «Урала» в Кубке страны красивым обводящим ударом. Теперь же он дважды ассистировал партнёрам. Правда, эпизод с голом Чалова вызвал вопросы у соперников, поскольку хавбек до того, как вбежать в штрафную, на боковой линии оттолкнул от себя опекавшего его игрока.

Не обошлось и без пары ложек дёгтя для москвичей. Во-первых, незадолго до перерыва поле из-за повреждения колена покинул один из лидеров команды в весенней части сезона, Иван Обляков. Во-вторых, уже в добавленное время Степан Оганесян сократил отставание в счёте. Любопытно, что арендованный у «Спартака» футболист во втором матче подряд отличился после выхода на замену.

Удивительная полезность Волкова

А вот у «Крыльев Советов» дела после возобновления сезона идут не лучшим образом. После продажи двух главных звёзд в атаке — Сергея Пиняева и Максима Глушенкова — они одержали лишь одну победу в чемпионате и за четыре тура до финиша сезона находятся в непосредственной близости от зоны переходных встреч за право остаться в элитном дивизионе.

На матч с «Краснодаром» самарцы вышли предельно мотивированными и рассчитывали не только отобрать у соперника очки, но и взять реванш за поражение в серии пенальти в Кубке России. И уже на 16-й минуте Бенхамин Гарре открыл счёт в матче — мяч после удара аргентинца срикошетил в девятку от ноги защитника Хуниора Алонсо.

Однако гостей серьёзно подвёл Владимир Писарский. Форвард никак не может забить в РПЛ после перехода из «Оренбурга», а в отчётном матче ещё и заработал удаление по истечении получаса встречи. Причём обе карточки получились необязательными. Сначала он схватил за шею Кристиана Рамиреса, а затем пошёл страховать партнёра на левый край обороны и в подкате сбил Сергея Волкова, что моментально обесценило его результативную передачу на Гарре.

В меньшинстве «Крылья» не сумели удержать даже ничью. А в составе соперника главным героем неожиданно стал крайний защитник Волков, который оформил своеобразный «хет-трик». Он не только поспособствовал тому, чтобы Писарского выгнали с поля, но и приложил руку к обоим голам. Незадолго до перерыва он с линии замкнул навес Ильзата Ахметова. А на 89-й минуте после заброса из центра в касание переправил мяч в штрафную на Джона Кордобу, и тот, продавив защитника, не оставил шансов Богдану Овсянникову.

Очередной разгром от «Локомотива»

Не менее впечатляюще по сравнению с ЦСКА после возобновления сезона выглядит и «Локомотив». В 26-м туре он разгромил дома «Сочи» и одержал седьмую победу в девяти матчах. А по числу голов (25) подопечным Михаила Галактионова весной и вовсе нет равных.

При этом южане удерживали свои ворота на замке почти до конца первого тайма. Потрясающую игру демонстрировал Денис Адамов, неоднократно выручавший партнёров. Однако незадолго до перерыва хозяева выстрелили дуплетом. Причём отличились те, от кого этого ждали меньше всего: защитник Наир Тикнизян и опорник Артём Карпукас. Для обоих голы стали лишь вторыми в нынешнем сезоне РПЛ.

Зато вернувшийся в строй после травмы Вильсон Изидор уже приучил болельщиков к тому, что забивает, выходя на замену. 8 мая француз продлил эту серию до четырёх встреч. С 2008-го подобное в РПЛ удавалось только Ласина Траоре из «Анжи», который в сезоне-2012/13 поражал ворота соперников, появляясь на поле со скамейки, в пяти матчах подряд.

Потрясающий поединок провёл и Илья Лантратов. Он не только совершил шесть сейвов, но и отразил третий пенальти в текущем розыгрыше РПЛ, причём второй — от Кристиана Нобоа. Новобранца красно-зелёных смело можно назвать главным специалистом по 11-метровым в Премьер-лиге. Дебютировав в ней в августе 2020-го, он отбил восемь ударов с точки из 24. Для сравнения: у ближайших преследователей в РПЛ только по три сейва. Да и во всей Европе на данном отрезке ему нет равных: Эдгар Бадия из «Эльче» отразил семь ударов.

Единственной ложкой дёгтя для «Локо» стала травма Станислава Магкеева в первом тайме. Защитник на ровном месте рухнул на газон в собственной штрафной и попросил замену. В этом эпизоде необходимо отметить поведение Артура Юсупова. Он не стал продолжать атаку, а демонстративно прервал игру.