Дальше без «Акрона»: ЦСКА прошёл «Урал» в Кубке России, а «Краснодар» в третий раз подряд выжил в серии пенальти

ЦСКА взял верх над «Уралом» в ответном матче финала «Пути РПЛ» Кубка России по футболу. В конце первого тайма Хесус Медина завершил веерную комбинацию партнёров и открыл счёт ударом в дальний угол, но сразу после перерыва Рай Влут восстановил равновесие со спорного пенальти. Однако вышедший на замену Фёдор Чалов спустя шесть минут замкнул передачу Ивана Облякова и принёс красно-синим победу. «Краснодар» же выбил из борьбы «Акрон», наделавший шума в «Пути регионов». В основное время матча команды не сумели поразить ворота друг друга, причём сразу после перерыва арбитр не засчитал гол Джона Кордобы, а в серии пенальти Матвей Сафонов отразил два удара и в третий раз подряд вывел южан в следующий раунд турнира.

Спорный пенальти Влута и удачная замена Федотова

ЦСКА в преддверии ответного матча финальной стадии «Пути РПЛ» Кубка России с «Уралом» смотрелся явным фаворитом. Во-первых, армейцы находятся на отличном ходу: в последних семи турах чемпионата они одержали шесть побед при одной ничьей, тогда как екатеринбуржцы только на прошлых выходных прервали серию из пяти поражений.

Также подопечные Владимира Федотова, в отличие от коллектива Виктора Гончаренко, почти не имели кадровых проблем. Не мог помочь им только Бактиёр Зайнутдинов, в то время как Мойзес вернулся из Бразилии после рождения ребёнка и попал в основу. Соперники же помимо давно травмированного Олега Шатова не могли рассчитывать на получивших повреждения Юрия Газинского и Егора Филиппенко, а также дисквалифицированного Андрея Егорычева.

Зато на руку хозяевам были кубковый характер (они могли в третий раз за последние семь лет пробиться в финал турнира) и невероятная поддержка болельщиков. По данным пресс-службы, клуб реализовал около 30 тыс. билетов.

Первый тайм прошёл при ощутимом преимуществе гостей, хотя опасных моментов они создали немного. Уже на седьмой минуте красно-синие открыли счёт на розыгрыше корнера. После подачи от угла поля Иван Обляков пробил в дальний. Илья Помазун отразил мяч точно на Антона Заболотного, и тот добил его в сетку. Однако на линии касание совершил также Мойзес. Помощники Сергея Иванова на VAR долго смотрели повтор эпизода, но в итоге всё же определили, что бразилец дотронулся до мяча до «ленточки», и отменили гол.

После этого команды действовали предельно осторожно. ЦСКА пытался взломать оборону оппонента в основном через левый фланг, где действовали Константин Кучаев и Хесус Медина, но не преуспели. «Урал» практически не переходил середину поля, но ближе к перерыву перехватил инициативу. Запомнился лишь неопасный выстрел Александра Юшина из полукружия штрафной, с которым спокойно справился Игорь Акинфеев.

Тем неожиданней оказался гол армейцев в добавленное время. Заболотный на правом фланге запрессинговал Эммерсона и вынудил его совершить потерю. Далее нападающий протащил мяч вперёд и отдал пас в центр на Виктора Мендеса. Чилиец переадресовал мяч Медине налево, а парагваец нанёс потрясающий удар внешней стороной стопы из-под защитника в дальний угол без шансов для Помазуна.

Сразу после перерыва Федотов произвёл рокировку, которая в итоге стала результативной. Не слишком удачно действовавшего Кучаева заменил оставшийся в резерве Фёдор Чалов. Однако началась вторая половина с довольно спорного пенальти в ворота гостей. Рай Влут попытался прорваться вперёд в штрафной оппонента и упал на газон. Иванов фол не зафиксировал и предложил футболистам продолжить игру. Казалось, нидерландец сам упал на газон после небольшого касания со стороны Игоря Дивеева, но коллеги предложили судье посмотреть повтор. После этого он всё же указал на «точку». Сам пострадавший уверенно развёл вратаря и мяч по разным углам и отметился третьим голом в Кубке страны.

Радость хозяев оказалась недолгой. Спустя всего шесть минут армейцы вновь вышли вперёд. Причём сыграла замена Федотова. Результативная атака началась с отличного заброса в штрафную в исполнении Мендеса. Обляков выполнил аккуратный пас на Чалова, которого никто не закрывал, и форвард нанёс точный удар.

У екатеринбуржцев оставалось достаточно времени, чтобы спастись, однако на этом игра была фактически сделана. Они больше не нанесли ни одного удара в створ. Единственный шанс упустил в концовке Юрий Железнов. После его подачи слева мяч едва не залетел в сетку, но, ударившись о перекладину, покинул пределы поля. Подопечные Гончаренко перешли на навал, но не преуспели. Москвичи оборонялись аккуратно, не оставляя свободных зон, и не позволяли соперникам проникать в собственную штрафную. Куда опаснее смотрелись контрвыпады гостей, пусть забить им больше не удалось. В добавленное время, когда на подачу корнера пришёл даже Помазун, Акинфеев от своих пробил по пустым воротам, но защитник успел догнать мяч, да и тот, похоже, не шёл в створ.

Таким образом ЦСКА в рекордный 12-й раз пробился в финал Кубка России и попробует в восьмой раз завоевать трофей. «Урал» же имеет шанс снова бросить перчатку армейцам, если в заключительной встрече «Пути регионов» обыграет «Краснодар».

Судьбоносные сейвы Сафонова и удивительное невезение Кордобы

Не меньший интерес вызывало противостояние «Краснодара» и «Акрона», ведь тольяттинцы стали главными возмутителями спокойствия текущего розыгрыша турнира. Они сотворили несколько сенсаций, поочерёдно выбив из борьбы столичные «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». Далее на очереди стояли амбициозные южане, мечтающие завоевать первый трофей в истории.

Для наставника коллектива, выступающего в Первой лиге, Евгения Калешина это противостояние было особенным ещё и потому, что он сам немало поработал в «Краснодаре». Сначала он провёл там два сезона в качестве футболиста (с 2009-го по 2011-й), а после окончания карьеры трудился в местной академии. При этом позже он возглавил принципиального соперника южан — «Кубань». Теперь у специалиста имелась возможность больно щёлкнуть бывший коллектив по носу.

«Акрон», как и ожидалось, с первых минут отошёл в оборону. Гости выстроились на своей половине в две оборонительные линии и сделали ставку на контратаки. Поначалу их тактика работала. Хозяева почти не проникали в чужую штрафную и не получали свободные зоны. Вместе с тем сами они, в отличие от «Спартака», не стремились включать высокий прессинг и сразу отнимать мячи, а спокойно откатывались назад и лишали соперников пространства для контрвыпадов.

Постепенно мастерство хозяев начало сказываться, и они принялись за счёт красивых комбинаций взламывать оборону и создавать моменты. Сначала Эдуард Сперцян дважды неточно пробил в направлении дальней девятки. А затем 100%-ный шанс упустил Жоау Батчи. После изумительной передачи пяткой он бил в дальний угол, но Сергей Волков занял правильную позицию и отразил угрозу. Вскоре болельщикам тольяттинцев пришлось поволноваться, когда Иван Чудин в штрафной ударил по ноге Джона Кордобу. Но Артём Чистяков, посовещавшись с коллегами, пенальти не назначил.

Вынужденная пауза пошла на пользу гостям. Они сбили атакующий настрой оппонентов, отодвинули игру от своих ворот и сами едва не открыли счёт. Юный талант Никита Салтыков после розыгрыша углового из-за пределов штрафной чуть не отправил мяч в дальний угол.

Во втором тайме преимущество «Краснодара» только возросло. «Акрон» поначалу пробовал играть с соперником на встречных курсах, но быстро понял, что это чревато проблемами, и отошёл в оборону, лишь проводя редкие контратаки. Южане имели немало шансов, чтобы забить и решить судьбу противостояния в основное время, но так и не сделали этого.

Гости, как и в предыдущих матчах кубка, самоотверженно оборонялись и не жалели ни себя, ни оппонентов. А на последнем рубеже образцом спокойствия оставался Волков. Когда партнёры всё же позволяли наносить удары, он всякий раз оказывался в нужной точке и выручал. Один Кордоба отметился несколькими выстрелами в створ из пределов штрафной, но так и не смог отличиться.

Колумбийцу в этот вечер откровенно не везло. Например, сразу после перерыва он, воспользовавшись отличным забросом из глубины, головой перевёл мяч в сетку. Но арбитр на линии зафиксировал справедливый офсайд. А чуть позже форвард едва не стал автором гола-шедевра. После навеса в штрафную он, находясь к воротам боком, чуть не забросил снаряд в сетку, но тот попал в перекладину.

Не обошлось в этой встрече и без курьёзных эпизодов. В концовке, когда тольяттинцы заработали редкий стандарт на чужой половине и разыграли его, на стадионе неожиданно погас свет. К счастью, неполадку быстро удалось устранить.

Ну а исход противостояния во многом логично решился в серии одиннадцатиметровых, ведь команды в нынешнем розыгрыше турнира одержали по две победы в «лотерее». На этот раз удача «Акрону» не улыбнулась. Соперники все свои удары исполнили чётко в левый от себя угол. Разве что после выстрела Жоау Батчи Волков едва не совершил сейв, но немного не достал мяч. Зато Сафонов парировал два удара: во второй попытке Евгений Песегов отправил мяч в правый от себя угол, но вратарь угадал направление полёта. А вышедший четвёртым Владимир Азаров бесхитростно пробил по центру.

На этом сказка тольяттинцев в Кубке России закончилась. Они и так сотворили большое чудо, забравшись столь высоко. Ну а подопечные Владимира Ивича выиграли третий матч подряд в серии пенальти и продолжают поход за первым трофеем в истории.