Bobsoccer: Мойзес сыграет за ЦСКА в матче Кубка России с «Уралом»

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Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза возвращается в расположении армейского клуба.
Bobsoccer: Мойзес сыграет за ЦСКА в матче Кубка России с «Уралом»
  • РИА Новости

Как сообщает Bobsoccer, футболист будет готовиться к игре с «Уралом» и 2 апреля отправится на выезд вместе с командой.

Напомним, что защитник пропускал игры столичного клуба по семейным обстоятельствам.

Финальный матч Пути РПЛ Кубка России между «Уралом» и ЦСКА состоится 3 мая. Начало — в 17:00 мск.

Мойзес арендован армейцами у бразильского клуба до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне 28-летний бразилец забил один мяч и отдал три результативные передачи в 29 матчах за красно-синих.

Ранее сообщалось, что полузащитник египетского «Аль-Ахли» Ахмед Абделькадер может продолжить карьеру в ЦСКА.

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