Карпов: хавбек «Аль-Ахли» Абделькадер близок к переходу в ЦСКА
- РИА Новости
Руководство столичного клуба пока не делало предложений по покупке 23-летнего хавбека каирского клуба. В данный момент обсуждаются детали переезда футболиста в Москву, написал в своём Telegram-канале журналист Иван Карпов.
Уточняется, что сам игрок воспринял возможность перехода в ЦСКА позитивно. Армейский клуб в начале мая планирует продолжить переговоры.
Абделькадер в 26 матчах за «Аль-Ахли» в текущем сезоне забил шесть мячей и отдал два результативных паса.
ЦСКА по итогам 22 туров с 41 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (54).
Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев вернулся в общую группу ЦСКА перед матчем с «Уралом».