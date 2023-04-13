Карпов: хавбек «Аль-Ахли» Абделькадер близок к переходу в ЦСКА

Полузащитник египетского «Аль-Ахли» Ахмед Абделькадер может продолжить карьеру в московском ЦСКА.

Руководство столичного клуба пока не делало предложений по покупке 23-летнего хавбека каирского клуба. В данный момент обсуждаются детали переезда футболиста в Москву, написал в своём Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Уточняется, что сам игрок воспринял возможность перехода в ЦСКА позитивно. Армейский клуб в начале мая планирует продолжить переговоры.

Абделькадер в 26 матчах за «Аль-Ахли» в текущем сезоне забил шесть мячей и отдал два результативных паса.

ЦСКА по итогам 22 туров с 41 очком занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (54).

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев вернулся в общую группу ЦСКА перед матчем с «Уралом».