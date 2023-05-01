Финалы Кубка России по футболу рассудят бригады Иванова и Чистякова

Финалы Кубка России по футболу рассудят бригады Сергея Иванова и Артёма Чистякова.

Второй финальный матч между екатеринбургским «Уралом» и столичным ЦСКА рассудит Сергей Иванов, ассистенты судьи — Валерий Данченко и Алексей Лунёв.

Финальный матч Пути РПЛ Кубка России состоится 3 мая и начнётся в 17:00 мск.

Встречу «Краснодар» — «Акрон» из Пути регионов 3 мая будет судить Артём Чистяков, его ассистентами станут Алексей Ширяев и Андрей Образко. Начало игры — в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Мойзес Барбоза возвращается в расположение армейского клуба.