Финалы Кубка России по футболу рассудят бригады Иванова и Чистякова

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Финалы Кубка России по футболу рассудят бригады Сергея Иванова и Артёма Чистякова.
Финалы Кубка России по футболу рассудят бригады Иванова и Чистякова
  • РИА Новости

Второй финальный матч между екатеринбургским «Уралом» и столичным ЦСКА рассудит Сергей Иванов, ассистенты судьи — Валерий Данченко и Алексей Лунёв.

Финальный матч Пути РПЛ Кубка России состоится 3 мая и начнётся в 17:00 мск.

Встречу «Краснодар» — «Акрон» из Пути регионов 3 мая будет судить Артём Чистяков, его ассистентами станут Алексей Ширяев и Андрей Образко. Начало игры — в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Мойзес Барбоза возвращается в расположение армейского клуба. 

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