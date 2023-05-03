ЦСКА обыграл «Урал» и вышел в суперфинал Кубка России по футболу

ЦСКА нанёс поражение «Уралу» в ответном матче Кубка России по футболу.

Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 2:1. Первая встреча команд завершилась со счётом 1:1 в Москве.

В составе ЦСКА мячи забили Хесус Медина и Фёдор Чалов. У «Урала» отличился Рай Влут с пенальти.

Таким образом, ЦСКА вышел в суперфинал Кубка страны, а «Урал» сыграет во втором этапе финала Пути регионов.

Соперник екатеринбургской команды определится в матче «Краснодар» — «Акрон».

Ранее в ЦСКА опровергли информацию о том, что Дивеев просит зарплату в €2 млн.