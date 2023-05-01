В ЦСКА опровергли информацию о том, что Дивеев просит зарплату в €2 млн

Директор по коммуникациям футбольного ЦСКА Кирилл Брейдо назвал информацию о запросе Игоря Дивеева по сумме зарплаты не соответствующей действительности.

«Инсайд коллег по-настоящему уникален. В нем неверно примерно всё. Даже в заголовке все тезисы и общая логика не соответствуют действительности», — написал Брейдо в своём Telegram-канале.

По информации Sport24, игрок и клуб ведут переговоры о продлении соглашения. Дивеев хочет получать больше €2 млн в год, но в ЦСКА готовы платить только €1,8 млн.

23-летний футболист провёл 19 матчей за ЦСКА, забил один гол и отдал результативную передачу.

Ранее Роман Бабаев заявил, что европейские клубы не интересуются Чаловым и Дивеевым.











