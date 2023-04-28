Бабаев заявил, что европейские клубы не интересуются Чаловым и Дивеевым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос об интересе к нападающим Фёдору Чалову и Игорю Дивееву со стороны европейских клубов.

«Сейчас, по моей информации, интереса нет. Но я не удивлюсь, если нашими игроками кто-то заинтересуется», — приводит слова Бабаева «Чемпионат».

В текущем сезоне 25-летний Чалов сыграл в 33 матчах за команду во всех турнирах, забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

23-летний Дивеев провёл 19 матчей, забил один гол и отдал результативную передачу.

Ранее Бабаев допустил возвращение защитника Марио Фернандеса в армейский клуб.