«Ахмат» разгромил «Торпедо» и обошёл «Динамо» в таблице РПЛ

Грозненский «Ахмат» обыграл с разгромным счётом столичное «Торпедо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 5:1.

В составе грозненской команды мячи забили Дарко Тодорович (12-я минута), Мохамед Конате (19-я), Владислав Камилов (38-я), Заим Диванович (77-я) и Гамид Агаларов (90-я).

У «Торпедо» отличился Илья Стефанович на 74-й минуте.

«Ахмат» занял пятое место в таблице чемпионата России с 43 очками. «Торпедо» расположилось на 16-й строчке и лишило себя шансов на позицию выше зоны стыковых матчей на выбывание.

Ранее столичное «Динамо» обыграло «Химки» в 26-м туре РПЛ.