«Динамо» в большинстве обыграло «Химки» в 26-м туре РПЛ

Столичное «Динамо» обыграло «Химки» в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 1:0.

В составе бело-голубых на 90 + 7 минуте матча отметился Фёдор Смолов, реализовав пенальти.

Полузащитник подмосковной команды Роман Гбане на 47-й минуте получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

«Динамо» занимает пятое место в таблице чемпионата России с 42 очками. «Химки» расположились на 15-й строчке (18 очков).

Ранее сообщалось, что Смолов принял решение покинуть «Динамо» после истечения срока контракта.