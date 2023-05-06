«Динамо» в большинстве обыграло «Химки» в 26-м туре РПЛ
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- © Daniel Felipe Kutepov
Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 1:0.
В составе бело-голубых на 90 + 7 минуте матча отметился Фёдор Смолов, реализовав пенальти.
Полузащитник подмосковной команды Роман Гбане на 47-й минуте получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.
«Динамо» занимает пятое место в таблице чемпионата России с 42 очками. «Химки» расположились на 15-й строчке (18 очков).
Ранее сообщалось, что Смолов принял решение покинуть «Динамо» после истечения срока контракта.