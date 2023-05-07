Защитник «Торпедо» Самсонов: мы регулярно на связи с Нетфуллиным, Кутеповым и Журавлёвым

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов высказался об отстранении одноклубников от тренировочного процесса.

«Мы регулярно на связи с Нетфуллиным, Кутеповым и Журавлёвым. Они интересуются жизнью команды. Как никак часть «Торпедо», они никуда не делись от нас. В «Торпедо» теперь действительно запрещено улыбаться? Ну вы что, это бред. Это какая‑то шутка, которая просочилась», — цитирует Самсонова «Матч ТВ».

5 мая президент «Торпедо» объяснил отстранение Кутепова, Журавлёва и Нетфуллина.

«Торпедо» в матче 26-го тура с разгромным счётом уступило «Ахмату» в Лужниках (1:5). Грозненская команда поднялась с 43 очками на пятое место в турнирной таблице. Столичный клуб (13) располагается на 16-й строчке. Чёрно-белые уже не поднимутся выше зоны стыковых матчей.

Ранее главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет после поражения от «Ахмата» дал понять, что московская команда фактически уже доигрывает текущий чемпионат России.