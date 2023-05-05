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Президент «Торпедо» объяснил отстранение Кутепова, Журавлёва и Нетфуллина

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Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался об отстранении от основного состава команды Ильи Кутепова, Юрия Журавлёва и Равиля Нетфуллина.
Президент «Торпедо» объяснил отстранение Кутепова, Журавлёва и Нетфуллина
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Все причины тренер лично обсуждает с игроками. Сейчас действительно острая ситуация — в каждом решении можно пытаться найти второй смысл. Для выводов, согласитесь, важно исходить всё же из первоисточника», — цитирует Савина Sport24.

Он добавил, что Нетфуллина и Кутепова привлекли к тренировкам с «молодёжкой». Такое условие прописано в их контрактах. Глава клуба также опроверг информацию о том, что Журавлёв отстранён от команды из-за улыбок и шуток.

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Жозепа Клотета с 13 очками занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что футболисты «Торпедо» перед каждым матчем будут закрываться на базе по решению тренера.

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