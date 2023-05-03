Футболисты «Торпедо» перед каждым матчем будут закрываться на базе по решению тренера

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин считает, что закрываться на базе критически необходимо для игроков.

«Нам нужно больше времени, чтобы проводить не только физическую подготовку, но как тактические, так и индивидуальные занятия, а также работу над стандартами. Поэтому был выбран кратковременный заезд в Кратово. Мы уверены, что подобный формат тренировок критически необходим для команды и клуба. Будем стараться, чтобы перед каждой игрой у нас были такие возможности», — приводит слова Ярослава Савина пресс‑служба автозаводцев.

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Жозепа Клотета с 13 очками занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Ранее экс‑футболист «Торпедо» Игорь Семшов заявил, что автозаводцы оказались не готовы к выступлению в РПЛ и назначение Жозепа Клотета ситуацию никак не изменит.