Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Футболисты «Торпедо» перед каждым матчем будут закрываться на базе по решению тренера

Короткая ссылка
Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин считает, что закрываться на базе критически необходимо для игроков.
Футболисты «Торпедо» перед каждым матчем будут закрываться на базе по решению тренера
  • РИА Новости

«Нам нужно больше времени, чтобы проводить не только физическую подготовку, но как тактические, так и индивидуальные занятия, а также работу над стандартами. Поэтому был выбран кратковременный заезд в Кратово. Мы уверены, что подобный формат тренировок критически необходим для команды и клуба. Будем стараться, чтобы перед каждой игрой у нас были такие возможности», — приводит слова Ярослава Савина пресс‑служба автозаводцев.

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Жозепа Клотета с 13 очками занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Ранее экс‑футболист «Торпедо» Игорь Семшов заявил, что автозаводцы оказались не готовы к выступлению в РПЛ и назначение Жозепа Клотета ситуацию никак не изменит.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить