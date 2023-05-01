Семшов: «Торпедо» оказалось не готовым к РПЛ ещё до начала чемпионата
«И изначально было понятно, что «Торпедо» будет тяжело в лиге. И здесь ничего не зависит от тренера. Надо быть готовым к РПЛ, а «Торпедо» оказалось к этому не готовым ещё до начала чемпионата. Работа руководства, тренера и селекция — это все очень важно», — цитирует Семшова «Матч ТВ».
22 апреля «Торпедо» потерпело поражение от подмосковных «Химок» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 4:2. «Торпедо» с 13 очками осталось на 16-й строчке.
Столичный клуб объявил о назначении Клотета 28 марта. Испанец подписал долгосрочный контракт с чёрно-белыми. 45-летний специалист сменил на посту главного тренера Андрея Талалаева.
Ранее стало известно, что несколько футболистов «Торпедо» были удалены из командного чата в мессенджере.