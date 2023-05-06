Клотет заявил, что ФК «Торпедо» начал уже готовиться к следующему сезону

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет после поражения от грозненского «Ахмата» дал понять, что московская команда фактически уже доигрывает текущий чемпионат России по футболу.

«Сейчас понятно, что игра «Торпедо» была плохой. Получается, что мы готовимся уже к следующему сезону. Несмотря на это, мы продолжаем играть и будем работать над этим», — цитирует испанского специалиста «Матч ТВ».

При этом, по его словам, вне зависимости от результата футболисты и тренерский штаб чёрно-белых пытаются думать о позитивных моментах.

«Сфокусированы именно на дальнейшем развитии», — добавил Клотет.

«Торпедо» в матче 26-го тура с разгромным счётом уступило «Ахмату» в Лужниках (1:5). Грозненская команда поднялась с 43 очками на пятое место в турнирной таблице. Столичный клуб (13) располагается на 16-й строчке. Чёрно-белые уже не поднимутся выше зоны стыковых матчей.

Ранее сообщалось, что столичное «Динамо» обыграло подмосковные «Химки».