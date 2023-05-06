Клотет заявил, что ФК «Торпедо» начал уже готовиться к следующему сезону
- РИА Новости
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«Сейчас понятно, что игра «Торпедо» была плохой. Получается, что мы готовимся уже к следующему сезону. Несмотря на это, мы продолжаем играть и будем работать над этим», — цитирует испанского специалиста «Матч ТВ».
При этом, по его словам, вне зависимости от результата футболисты и тренерский штаб чёрно-белых пытаются думать о позитивных моментах.
«Сфокусированы именно на дальнейшем развитии», — добавил Клотет.
«Торпедо» в матче 26-го тура с разгромным счётом уступило «Ахмату» в Лужниках (1:5). Грозненская команда поднялась с 43 очками на пятое место в турнирной таблице. Столичный клуб (13) располагается на 16-й строчке. Чёрно-белые уже не поднимутся выше зоны стыковых матчей.
Ранее сообщалось, что столичное «Динамо» обыграло подмосковные «Химки».