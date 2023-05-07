Гол Кордобы принёс победу «Краснодару» в концовке матча РПЛ с «Крыльями Советов»

«Краснодар» на своём поле нанёс поражение самарским «Крыльям Советов» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

Игра в Краснодаре завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Владимира Ивича.

В составе «быков» мячи забили Сергей Волков (35-я минута), Джон Кордоба (89-я). В самарской команде отличился Бенхамин Гарре (16-я).

«Крылья» доигрывали матч в меньшинстве после удаления в первом тайме Владимира Писарского (31-я).

«Краснодар» с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Крылья» (25) располагаются на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Спартак» и стал чемпионом РПЛ сезона-2022/23.