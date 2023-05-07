«Зенит» обыграл «Спартак» и выиграл РПЛ сезона-2022/23

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:2.

В составе «Зенита» голы забили Клаудиньо, Андрей Мостовой и Иван Сергеев. У «Спартака» отличились Кейта Бальде и Квинси Промес, реализовавший пенальти.

Отметим, что «Спартак» в конце второго тайма остался в меньшинстве после удаления Алексиса Дуарте (76-я).

«Зенит» набрал 64 очка и гарантировал себе чемпионский титул в сезоне-2022/23.

У «Спартака» 49 очков и четвёртая позиция.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Оренбург» в РПЛ.