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«Зенит» обыграл «Спартак» и выиграл РПЛ сезона-2022/23

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«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» обыграл «Спартак» и выиграл РПЛ сезона-2022/23
  • Gettyimages.ru

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 3:2.

В составе «Зенита» голы забили Клаудиньо, Андрей Мостовой и Иван Сергеев. У «Спартака» отличились Кейта Бальде и Квинси Промес, реализовавший пенальти.

Отметим, что «Спартак» в конце второго тайма остался в меньшинстве после удаления Алексиса Дуарте (76-я).

«Зенит» набрал 64 очка и гарантировал себе чемпионский титул в сезоне-2022/23.

У «Спартака» 49 очков и четвёртая позиция.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Оренбург» в РПЛ.

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