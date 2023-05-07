Федотов сообщил, что Обляков получил травму колена в матче с «Оренбургом»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о характере травмы Ивана Облякова в матче 26-го тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».

«У него не поясница, а больше колено. Бывает такое, когда попадают Ване часто. На моей памяти это уже третий матч, когда он не может доигрывать», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

По его мнению, в момент столкновения соперник «через корпус сыграл, потом в мяч».

«Неприятно было. Травма поясницы вслед ему была добавлена. Основная причина замены — это колено», — заключил Федотов.

ЦСКА на своём поле победил «Оренбург» (2:1). На восьмой минуте счёт открыл Игорь Дивеев. На 87-й Фёдор Чалов удвоил преимущество. Единственный мяч у гостей забил Степан Оганесян (90 + 4). Облякова заменили в конце первого тайма из-за травмы (42-я).

ЦСКА набрал 51 очко и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» 39 очков и седьмая позиция.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» сыграл вничью с «Уралом».