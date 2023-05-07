Осинькин заявил, что «Крыльям Советов» очень нужны очки в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что команде нужны очки в матче 26-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Нам нужно сегодня сыграть хорошо. Нам очень нужны очки. Мы не играем плохо, но очков недостаточно. Ситуация сложная», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» состоится 7 мая в 19:00 мск.

В текущем сезоне «Крылья Советов» набрали 25 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Оренбург» и вышел на второе место в РПЛ.