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Осинькин заявил, что «Крыльям Советов» очень нужны очки в матче с «Краснодаром»

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что команде нужны очки в матче 26-го тура РПЛ с «Краснодаром».
Осинькин заявил, что «Крыльям Советов» очень нужны очки в матче с «Краснодаром»
  • РИА Новости

«Нам нужно сегодня сыграть хорошо. Нам очень нужны очки. Мы не играем плохо, но очков недостаточно. Ситуация сложная», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» состоится 7 мая в 19:00 мск.

В текущем сезоне «Крылья Советов» набрали 25 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Оренбург» и вышел на второе место в РПЛ.

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