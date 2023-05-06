Евсеев — об очередной победе над Карпиным: как хотите, так и трактуйте

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев со свойственной ему лаконичностью ответил на вопрос о количестве побед над наставником «Ростова» Валерием Карпиным.

«Получается, у вас сегодня четвёртая победа над Карпиным?» — «Ищете не там, мы обыграли команду, а вы как хотите, так и трактуйте», — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».

Экс-защитник «Спартака» и сборной России также рассказал об основных целях своей команды на концовку текущего чемпионата.

«Задача — сделать четыре важных шага в последних матчах», — добавил тренер.

Игра 26-го тура в Ростове завершилась со счётом 2:0 в пользу сине-белых. Мячи забили Георгий Гонгадзе (46-я минута), Хызыр Аппаев (74-я).

«Ростов» с 50 очками сохранил второе место в турнирной таблице. «Факел» (24) располагается на 13-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (61).

Ранее сообщалось, что «Ахмат» разгромил «Торпедо» и обошёл «Динамо» в таблице РПЛ.