Покер Малкома, дубли Дзюбы и Облякова, ошибка Сафонова: чем запомнился 25-й тур РПЛ

Первый покер Малкома в карьере помог «Зениту» разгромить «Крылья Советов», а дубль Артёма Дзюбы позволил «Локомотиву» одержать крупную победу над «Химками». Два точных удара Ивана Облякова принесли ЦСКА три очка в противостоянии с «Ахматом», а грубая ошибка Матвея Сафонова помешала «Краснодару» обыграть «Урал». «Оренбург» дожал «Нижний Новгород» благодаря голу вышедшего на замену Степана Оганесяна, а «Сочи» дома не оставил шансов «Торпедо». Чем запомнился 25-й тур РПЛ — в материале RT.

Бенефис Малкома в Самаре

В 25-м туре РПЛ «Зенит» сделал очередной шаг к завоеванию пятого подряд титула, разгромив на выезде «Крылья Советов» — 5:1. Причём матч неожиданно начался с гола Сергея Бабкина. Молодой хавбек, взятый самарцами в аренду у «Локомотива», сначала совершил перехват в центре поля, а спустя несколько секунд замкнул навес Романа Ежова с фланга. Примечательно, что для него этот мяч стал дебютным в чемпионате России.

Впрочем, больше поводов для радости у поклонников «Крыльев» не было. Гости ещё до перерыва не только восстановили равновесие, но и вышли вперёд. Сначала Малком реализовал пенальти, назначенный Михаилом Ивановым после просмотра повтора за фол Гленна Бейла на Далере Кузяеве, а затем Иван Ломаев умудрился пропустить между рук несильный выстрел Клаудиньо с линии штрафной. В довершение всех бед хозяев Бейл под занавес тайма получил второй «горчичник» — за срыв атаки.

Во второй половине наступило время Малкома. Подопечные Сергея Семака в большинстве откровенно куражились и, складывалось впечатление, стремились вывести на удар своего форварда. В результате он всего за 20 минут отличился ещё трижды и оформил первый покер в карьере. Любопытно, что в предыдущих двух случаях четырежды огорчали соперников в РПЛ также футболисты «Зенита»: Артём Дзюба в 2021-м и Александр Ерохин — в 2018-м.

В текущем розыгрыше национального первенства Малком не знает себе равных. Он лидирует как в гонке бомбардиров (22), так и по системе «гол + пас» (29). Более того, такими темпами он способен установить новый рекорд по количеству забитых мячей за сезон в чемпионате России. Сейчас его с 25 результативными ударами удерживает Олег Веретенников. Сейду Думбия забивал больше (28), но это произошло в переходном розыгрыше-2011/12, который длился больше года.

Дубль Облякова в Грозном

ЦСКА добился победы над «Ахматом» благодаря вдохновенной игре своего лидера. Весной Иван Обляков с переводом в линию атаки делает результат почти в каждой встрече. В Грозном он оформил первый дубль в карьере в РПЛ. Причём в обоих голевых эпизодах хавбек проявил себя как заправский нападающий: сначала добил мяч в сетку с близкого расстояния, а затем открылся в чужой штрафной и, получив пас от Константина Кучаева, точно пробил в дальний угол. Теперь в его активе после возобновления сезона значится девять баллов (5 + 4) в семи матчах РПЛ. Неудивительно, что армейцы на этом отрезке почти не знают себе равных: после поражения в матче с «Сочи» они выиграли шесть поединков, а ещё один свели вничью.

Впрочем, как и в предыдущем туре, не обошлось без нервотрёпки. На 80-й минуте вышедший на замену Мохамед Конате сократил отставание до минимума, отметившись восьмым голом в нынешнем розыгрыше национального первенства. Однако спастись подопечные Сергея Ташуева не сумели, а в добавленное арбитром время позволили Максиму Мухину забить дебютный мяч за ЦСКА и поставить точку в матче.

Таким образом, грозненцы в очередной раз продемонстрировали, что являются удобным соперником для армейцев. Они потерпели 25-е поражение в 33 очных противостояниях при всего пяти победах и трёх ничьих.

Ошибка Сафонова в Краснодаре

Между тем, «Краснодар» и «Урал» в преддверии важных матчей в Кубке России разошлись миром в национальном первенстве — 1:1. Ничья скорее пошла на пользу гостям. Во-первых, они прервали серию из пяти поражений в чемпионате. Во-вторых, Виктор Гончаренко наверняка был рад поставить подножку бывшей команде, которую он покинул в начале прошлого года, хотя его работу нельзя было назвать провальной.

Наконец, «Урал» проявил характер, ведь уже на 13-й минуте южане открыли счёт после подачи углового. Дебютным мячом в составе коллектива отметился Кевин Ленини. Однако незадолго до перерыва Александр Юшин, воспользовавшись скидкой Эрика Бикфалви, нанёс мощный выстрел с линии штрафной.

К сожалению, не обошлось без помарки Матвея Сафонова, который, казалось, обязан был парировать удар, но пропустил мяч в сетку под руками. Вратарь сборной России регулярно выручает партнёров, но вместе с тем часто позволяет себе голевые ошибки. Более того, результативная помарка в игре с «Уралом» стала для него третьей в сезоне, и по этому показателю он лидирует вместе с Артуром Нигматуллиным, хотя последний защищает цвета «Нижнего Новгорода».

Выход Оганесяна в Оренбурге

В свою очередь, нижегородцы в 25-м туре на выезде не сумели отобрать очки у «Оренбурга». Хотя гостям была необходима победа, на протяжении большей части встречи они действовали вторым номером и отвечали лишь редкими контратаками.

Игра могла пойти совсем по другому сценарию, если бы судья засчитал гол Артёма Соколова на 13-й минуте. Однако Евгений Турбин, даже посоветовавшись с коллегами, не стал отменять решение бокового, зафиксировавшего достаточно спорный офсайд. В начале второго тайма рефери, напротив, посмотрев повтор, не зафиксировал фол последней надежды у Лукаса Масоэро и обошёлся жёлтой карточкой.

Однако в концовке аутсайдер всё-таки пропустил, причём Марцел Личка выполнил результативную замену. Он выпустил на поле Степана Оганесяна, а спустя всего три минуты тот замкнул навес Лукаса Веры с фланга и забил свой первый гол в РПЛ. После такой удачной игры президент клуба Василий Еремякин даже пообещал выкупить футболиста у «Спартака» по окончании сезона.

А вот «Нижнему Новгороду» рокировка на тренерском мостике пока помогла не сильно. Под руководством Сергея Юрана команда одержала всего одну победу — над «Крыльями Советов», а «Динамо», «Краснодару» и «Оренбургу» уступила. Болельщики явно ждали большего. С другой стороны, почти все соперники были высокого уровня.

Веха Жоаозиньо в Сочи

В другой сражающейся за выживание команде — «Торпедо» — смена тренера обернулась жёсткими кадровыми решениями. За несколько дней до встречи с «Сочи» Жозеп Клотет отстранил от занятий с основой Илью Кутепова, Равиля Нетфуллина и Юрия Журавлёва. По информации СМИ, испанец остался недоволен уровнем дисциплины в коллективе, а последнего он якобы убрал за улыбки на тренировках.

Так или иначе, в очередном матче национального первенства это москвичам не помогло. Они провалили игру и нанесли всего один удар в створ чужих ворот, который оказался голевым. Южане же с удовольствием воспользовались проблемами оппонента и прервали трёхматчевую серию поражений в РПЛ, а также впервые взяли верх после замены Курбана Бердыева на Дмитрия Хохлова.

Причём судьбу противостояния определили опытные футболисты. Жоаозиньо открыл счёт на седьмой минуте, а незадолго до перерыва он выполнил результативную подачу с углового на Кирилла Кравцова. Это помогло ему преодолеть планку в 100 очков в РПЛ (40 голов + 61 передача). Артур Юсупов впервые в карьере сделал два ассиста в одном матче Премьер-лиги. Наконец, вышедший на замену Кирилл Заика красивым ударом снял все вопросы о победителе. В составе чёрно-белых мяч престижа записал себе в актив ещё один резервист, Михаил Каймаков.

Месть Дзюбы Талалаеву

Другой аутсайдер турнира — «Химки» — потерпел разгромное поражение в матче с «Локомотивом» (1:5). Несмотря на итоговый счёт, подопечные Андрея Талалаева на протяжении большей части встречи смотрелись вполне достойно. В первом тайме они пропустили только с пенальти, который реализовал Антон Миранчук, но сами не использовали несколько выгодных моментов. Выше всяких похвал в противостоянии с бывшими партнёрами действовал Илья Лантратов. Однако на 60-й минуте его всё-таки пробил Александр Руденко.

Разумеется, не обошлось без голов Артёма Дзюбы. Форвард не сумел огорчить ЦСКА в предыдущем туре, зато спустя неделю оформил дубль. Важно, что оба своих мяча он забил в нужные моменты. Сперва удвоил преимущество железнодорожников после подачи углового, а затем реализовал выход один на один и снова увеличил разрыв в счёте. Таким образом, в восьми встречах РПЛ форвард забил восемь мячей и четыре раза ассистировал партнёрам. Аналогичное количество очков (12) после возобновления сезона в чемпионате страны набрал только Малком.

В концовке матча красно-чёрные вынуждены были идти вперёд и раскрываться, чем пользовались свежие форварды соперников. Иван Игнатьев, который недавно не исключил ухода из клуба из-за отсутствия практики, отличился впервые с октября прошлого года. А восстановившийся после травмы Вильсон Изидор во втором туре подряд отметился голом после выхода на поле со скамейки.