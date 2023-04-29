Выстрел Селявы из-за штрафной, удар Соболева головой и удаление Карпина: «Спартак» вырвал ничью в матче с «Ростовом»

«Спартак» дома разошёлся миром с «Ростовом» в центральном матче 25-го тура РПЛ. Обе команды действовали достаточно строго в обороне, поэтому опасных моментов у ворот Александра Селихова и Сергея Песьякова долгое время не возникало. Игра раскрылась только после шикарного выстрела в дальний угол Александра Селявы на 80-й минуте. Красно-белые усилили натиск и имели несколько шансов отличиться, но сумели сделать это лишь на 94-й — после подачи Антона Зиньковского с углового головой забил Александр Соболев. А уже после финального свистка главный тренер гостей Валерий Карпин обратился к судье Кириллу Левникову с претензиями и получил красную карточку.

Противостояние «Ростова» и «Спартака» стало ключевым в борьбе за серебро. Южане в случае победы имели возможность до четырёх очков увеличить отрыв от ближайших преследователей и значительно повысить шансы на завоевание медалей с учётом того, что красно-белые в следующем туре встретятся на выезде с «Зенитом». Они, в свою очередь, в преддверии дерби могли вернуться на второе место.

Однако москвичам, если верить статистическим данным, сложно было рассчитывать на успех, ведь жёлто-синие с приходом Валерия Карпина превратились для них в неудобного соперника. Два последних очных матча в Ростове-на-Дону остались за ними. А дома в рамках РПЛ столичная команда вовсе не выигрывала пять лет, выдав серию из трёх поражений подряд.

На руку хозяевам должно было пойти возвращение ещё одного лидера. Виктор Мозес готовился к встрече наравне со всеми. Таким образом, Гильермо Абаскаль мог рассчитывать не только на Наиля Умярова и Даниила Хлусевича. Казалось, испанец после встречи с «Краснодаром» не сделает выбор в пользу схемы с тремя центральными защитниками, однако сделал именно это. Трио у своих ворот сформировали Георгий Джикия, Руслан Литвинов и Алексис Дуарте. Правда, при атаках парагваец смещался на правый фланг. Также вернулся в основу Квинси Промес, составивший дуэт впереди с Александром Соболевым. Мозес же так и остался на скамейке.

Потери гостей были даже более существенными: компанию травмированным Евгению Чернову и Дмитрию Полозу составил дисквалифицированный Хорен Байрамян. Карпин не побоялся в его отсутствие доверить место на правом краю атаки Ивану Комарову, который до того в нынешнем сезоне полезно выходил на замены, но не попадал в основу.

Первый тайм получился для «Спартака» очень похожим на аналогичный отрезок предыдущей встречи, разве что обошлось без гола. Хозяевам крайне тяжело давался выход из обороны в атаку. Для розыгрыша им ощутимо не хватало дополнительного человека в опорной зоне, которым мог бы стать Литвинов. В результате до перерыва хозяева нанесли всего один удар в створ ворот.

Проблемы для них начинались уже на своей половине, когда они сталкивались с высоким прессингом соперника. Александр Селихов под ним порой терялся и отдал пару неточных передач. Пройти насыщенный центр поля для красно-белых уже было непростой задачей. Если это удавалось сделать, то, как правило, следовали забросы на фланги. Однако Денисов и Промес в игру почти не вступали. Совсем незаметны были и действующие на полуфлангах Михаил Игнатов и Роман Зобнин. А Александру Соболеву приходилось оттягиваться за мячом чуть ли не в центральный круг. В результате он даже заработал жёлтую за срыв чужой атаки. И лишь в добавленное время москвичи пришли в себя и завладели инициативой.

«Ростов» смотрелся интереснее и нанёс больше ударов, но тоже редко проникал в чужую штрафную. Как правило, все выстрелы шли с дальней дистанции. А мощному Николаю Комличенко при насыщенной обороне оппонентов сложно было цепляться за мяч, как и Соболеву, и он оказался почти незаметен.

Вдобавок в дебюте Карпин лишился основного хавбека Кирилла Щетинина. Самое обидное, что он получил повреждение, столкнувшись с партнёром. В борьбе за мяч Комаров влетел в него на полной скорости. Сразу стало понятно, что пострадавший футболист, скорее всего, получил сотрясение мозга. Также у него текла кровь. Игрок попытался вернуться на поле, но вскоре лёг на газон и попросил замену. Вместо него пришлось выпускать лишь недавно восстановившегося Даниила Уткина.

«Спартак» тоже не обошёлся без потери. В перерыве Абаскалю пришлось поменять ключевого защитника Джикию на Павла Маслова. Вместе с тем он не стал отходить от своей схемы. «Ростову» это было только на руку. Он владел инициативой и пытался растягивать насыщенную оборону соперника через фланги. Для этого Карпин убрал подуставшего Романа Тугарева и бросил в бой на левый край воспитанника красно-белых Степана Мельникова.

У хозяев же по-прежнему не получалось ничего. От отчаяния защитники выбивали мяч вперёд на Соболева, который выполнял скидки на ход Промесу. Пару раз это сработало, но ещё не набравшему оптимальную форму нидерландцу не хватало ни сил, ни скорости. Замены с целью упрощения игры Абаскаль принялся делать лишь на 76-й минуте, когда выпустил на левый фланг Антона Зиньковского, в матче с «Краснодаром» сравнявшего счёт.

Параллельно с ним на поле вышел Александр Селява. И именно белорус чуть не стал героем противостояния. Едва войдя в игру, он отметился потрясающим голом. Всё началось с безадресного выноса Селихова на чужого защитника. Тут же последовал вынос в направлении штрафной, где Комличенко, выиграв борьбу на втором этаже, выполнил отличную скидку. А хавбек с левой ноги с лёта отправил мяч в дальний угол. Селихов мог выручить партнёров, но сложилось впечатление, что он занял неверную позицию.

И только после этого штаб москвичей пошёл ва-банк и бросил в бой Шамара Николсона и Бальде Кейта. С появлением свежих форвардов партнёры стали смелее забрасывать мяч вперёд. Это тут же принесло свои плоды. Отличный момент, чтобы восстановить равновесие, упустил Перейра, мощный выстрел которого чудом парировал Песьяков. А затем ямаец невероятным образом не замкнул прострел Данила Пруцева на дальней штанге.

В концовке жёлто-синие перешли на расстановку с тремя центральными защитниками и почти добились своего. В добавленное время они даже отодвинули игру от собственных ворот. Но «Спартаку» удалось заработать ряд угловых, подача одного из которых закончилась голом. Примечательно, что снова спас команду Александр Соболев. Форвард в апреле набрал потрясающую форму и забил пять мячей в последних трёх играх. Причём на этот раз он отличился ударом головой на 94-й минуте, хотя судья компенсировал три.

Карпин же сразу после финального свистка бросился с претензиями к Кириллу Левникову, за что получил прямую красную карточку.

«Чем именно был недоволен арбитрами? Разница какая? Мне неинтересно про это говорить. Все про них говорят, чего ещё говорить? Только время тратить», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

А красно-белые в очередной раз продемонстрировали наличие несгибаемого характера, ведь они набрали в нынешнем сезоне РПЛ 17 очков в тех встречах, по ходу которых уступали в счёте. Но в целом ничья пошла на руку ЦСКА, чуть ранее одержавшему победу над «Ахматом». Армейцы до одного балла сократили отставание от «Спартака» и до двух — от «Ростова».